深圳兩公園新服務 訪景點更便捷

中國廣東省深圳市公園管理中心近日新增貼心服務，在蓮花山公園新添巴士觀光線，以及在深圳灣公園搭建兩條便捷通道，讓遊客可以更快到達景點。新增巴士觀光線讓遊客可以乘坐巴士由園內的東南門直上山頂廣場，俯瞰市中心區全貌；便捷通道則讓遊客可以由地鐵站出口直達深圳灣公園靠海步道，更快觀賞沿海風景。