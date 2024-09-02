太平洋島國論壇公報 籲聯大商議海面升高

擬設氣候抗災機制 2年內集資39億元 出席第53屆太平洋島國論壇領導人會議的各國首腦發表聯合公報，呼籲將海平面上升納入聯合國大會議程。

為期5日的峰會上周五在湯加首都努庫阿洛法閉幕，氣候變化與融資是峰會首要議題。島國領導人在會後發表的聯合公報中指，氣候變化和可持續發展仍是太平洋島國地區的優先事項，強烈呼籲將海平面上升問題作為獨立議程，納入聯合國大會議程和聯合國其他相關進程。

與會領導人在公報中重申對太平洋韌性基金的支持和承諾，承認那是第一個由太平洋島國主導、擁有和營運的以人為本的氣候和抗災融資機制。公報指，與會領導人同意將基金總部設在湯加，計劃到2026年融資5億美元（約39億港元）。

聯國促增資源應對 聯合國秘書長古特雷斯參加會議時，表達了對《藍色太平洋2050戰略》的全力支持。古特雷斯說，將盡其所能動員國際資源支持太平洋韌性基金，以應對海平面上升。他敦促各國政府加強氣候行動，逐步淘汰化石燃料，增加氣候適應資金，拯救海洋。本報綜合報道