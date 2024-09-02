波音777那霸冒煙 中止起飛

日本全日空一架波音777-300客機昨日晚上7時，在沖繩那霸機場準備起飛時突然冒煙，隨即緊急中止起飛。客機原定飛往東京羽田機場，起飛前疑似輔助發動系統異常，機身冒出白煙。事件中沒有人受傷，全日空將全面檢查飛機，了解故障與冒煙原因。（綜合報道）