兩岸國際

波音777那霸冒煙 中止起飛

日本全日空一架波音777-300客機昨日晚上7時，在沖繩那霸機場準備起飛時突然冒煙，隨即緊急中止起飛。客機原定飛往東京羽田機場，起飛前疑似輔助發動系統異常，機身冒出白煙。事件中沒有人受傷，全日空將全面檢查飛機，了解故障與冒煙原因。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc