9月2日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月02日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
悠仁傳或薦入東大 逾萬人反對
日本秋篠宮文仁親王的17歲兒子悠仁親王，據報可能以推薦入學方式進入東京大學，引起批評。日本逾萬網民聯署反對悠仁濫用制度，透過特別待遇入學，從根本上動搖日皇制度。分析指，如悠仁真的靠推薦入學東大，可能引發民眾不信任感。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240902-0902_00180_029/悠仁傳或薦入東大--逾萬人反對
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc