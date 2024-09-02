兩岸國際

悠仁傳或薦入東大 逾萬人反對

日本秋篠宮文仁親王的17歲兒子悠仁親王，據報可能以推薦入學方式進入東京大學，引起批評。日本逾萬網民聯署反對悠仁濫用制度，透過特別待遇入學，從根本上動搖日皇制度。分析指，如悠仁真的靠推薦入學東大，可能引發民眾不信任感。（綜合報道）
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