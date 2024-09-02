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王毅將推進向日本借出大熊貓
日媒昨引述中日關係消息人士指，中國外長王毅上月在北京與日本跨黨派日中友好議員聯盟會長、自民黨前幹事長二階俊博等人會面時，積極表示將負責推進向日本出借大熊貓一事，並稱希望早日訪問日本。（綜合報道）
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