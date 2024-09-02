公墓風波 賀錦麗首回應 斥特朗普不敬

美國共和黨總統候選人特朗普上周一在阿靈頓國家公墓與陣亡軍人家屬拍照，職員上前阻止時被特朗普隨行人員推開。民主黨總統候選人賀錦麗上周六首次評論事件，指摘特朗普不尊敬軍人，不應再成為總統。

賀錦麗在社交網發文，批評特朗普除了為他自己服務外，無法理解其他任何事物。她強調退伍軍人、服役人員及其家屬應受尊敬，絕不應被貶低，並應受到最崇高的尊敬和感激之情。她相信無法履行這項簡單而神聖職責的人，絕不應再站在美國總統印章的後面。賀錦麗團隊通訊總監泰勒（Michael Tyler）稱事件非常可悲，但符合外界對特朗普及其團隊的預期。阿肯色州參議員科頓（Tom Cotton）上周六強調特朗普團隊未違規，指摘陸軍部長沃姆思無能，麾下官員不尊重陣亡軍人家屬意願。

賀錦麗再籲對方辯論應開咪 賀錦麗同日再次呼籲特朗普，在周二總統候選人辯論中全程打開咪高峰。她指特朗普顧問團隊不允許他全程開咪，而特朗普照辦，若連其團隊都對他無信心，那美國人民也絕不會有。賀錦麗強調兩人正競選美國總統，就應以透明方式全程開咪辯論。主持辯論的美國廣播公司（ABC）未有回應。

特朗普挺大麻娛樂用合法化 特朗普上周六在社交平台上發文稱，支持佛羅里達州將大麻娛樂用途合法化的投票倡議。大麻合法化在美國得到廣泛支持，四分之三美國人生活在大麻娛樂和醫療用途合法，或僅醫療用途合法的州。民調顯示，年輕人對大麻合法化的支持率尤其高。佛州選民將於今年11月就大麻娛樂用途合法化公投，但州長德桑蒂斯和其他一些州的共和黨人反對。德桑蒂斯早前表明，佛州已經允許藥用大麻，進一步放寬政策將把佛州變成三藩市或芝加哥，必須保持街道乾淨。本報綜合報道

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