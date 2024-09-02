襲約旦河西岸第4日 首名以軍陣亡

【本報綜合報道】以軍上周六連續第4天對約旦河西岸北部展開近20年來最大型軍事行動，至今擊斃26名武裝分子，拘捕30名被通緝巴勒斯坦人。以軍一名20歲士兵突襲杰寧難民營期間遭哈馬斯武裝分子殺死，是行動中首名陣亡軍人。聯合國人權事務高級專員辦事處譴責以軍動用非法武力，呼籲立即停止襲擊杰寧。以軍強調行動是為瓦解恐怖主義。

以色列國防軍初步調查顯示，軍隊上周六在杰寧遭遇兩名哈馬斯重要成員並近距離駁火，4名以軍軍人期間中槍受傷，上士納馮（Elkana Navon）證實死亡，一名軍官傷勢嚴重，兩名哈馬斯武裝分子死亡。以軍部隊在杰寧拆除沿路數十個爆炸裝置，參謀長哈列維同日視察當地，強調正瓦解來自約旦河西岸難民營的恐怖主義。以軍連日擊殺武裝分子當中，哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）已確認13人是其成員。

杰寧市長：難民營變軍事區 有杰寧居民指摘，以軍切斷難民營的水和電力，污水系統不再運作，所有基礎設施都被摧毀，麵包店關門停業，他無法為子女買早餐。杰寧政府醫院院長貝克爾（Wisam Bakr）形容，上周六是自以軍襲擊以來情況最惡劣，時常聽到衝突和大規模轟炸。杰寧市長魯布（Kamal Abu al-Rub）指，以軍正包圍醫院，切斷該市與難民營聯繫，難民營已成為無法進入的軍事區，外界無法了解情況。