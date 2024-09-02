加薩尋獲6人質屍體 包括美公民
【本報綜合報道】以軍上周六於加薩地帶尋獲6具人質屍體，包括一名美國公民。美國總統拜登同日譴責事件，強調哈馬斯領導層將為有關罪行付出代價，但表明加薩人質和停火談判仍然樂觀。
拜登譴責 仍對停火樂觀
遇害美國男子是年僅23歲的戈爾德貝格—波林（Hersh Goldberg-Polin），最後一次露面是今年4月於哈馬斯的人質影片，他當時展示自己失去左前臂，急需醫療援助，呼籲以巴達成釋放人質協議。未知人質被殺時間和方式，但相信部分人數月前仍在生。死者分別是3男3女，去年10月7日參加以色列南部舉行的音樂節時被哈馬斯擄走，目前仍有101名人質身處加薩。
以色列民眾昨日上街抗議，要求與哈馬斯達成釋放人質協議。全國最大工會宣布今日罷工一天，多地市政部門停工，讓職員上街聲援。
以罷工促達成釋放人質協議
以色列和哈馬斯昨日同意在加薩分階段有限制停火，讓世界衞生組織為64萬名兒童注射小兒麻痹疫苗。中部地區首先停火，然後南部及北部分別停火3天，由早上6時至下午3時。此外，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）上周六指，也門叛軍青年運動襲擊一艘穿越亞丁灣的貨櫃船，兩枚導彈在船附近爆炸，未造成損毀。青年運動發言人薩雷亞同日認責，並指導彈成功命中貨櫃船。
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