加薩尋獲6人質屍體 包括美公民

拜登譴責 仍對停火樂觀

遇害美國男子是年僅23歲的戈爾德貝格—波林（Hersh Goldberg-Polin），最後一次露面是今年4月於哈馬斯的人質影片，他當時展示自己失去左前臂，急需醫療援助，呼籲以巴達成釋放人質協議。未知人質被殺時間和方式，但相信部分人數月前仍在生。死者分別是3男3女，去年10月7日參加以色列南部舉行的音樂節時被哈馬斯擄走，目前仍有101名人質身處加薩。