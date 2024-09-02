俄對烏邊境預備隊協同打擊

【本報綜合報道】俄羅斯庫爾斯克州邊境戰事持續之際，即時通訊應用程式Telegram上周六流傳一段影片，顯示俄軍對烏克蘭邊境一側的烏軍預備隊發起協同打擊。

待集結 多管火箭炮齊射 烏克蘭蘇梅州是進攻庫爾斯克的烏軍後方地區，烏軍增援縱隊經過邊境以南40公里的蘇梅市時受襲。片段由一名俄羅斯軍事博主公布，他稱俄軍上周六得悉烏軍預備隊出現後決定待烏軍集結後才打擊，以造成最大死傷。當晚8時，由20輛汽車組成的烏軍縱隊形成600米車龍蜿蜒行駛，隨即受到俄軍兩枚彈道導彈攻擊，疑為配備集束及高爆破片彈頭的伊斯坎德爾彈道導彈，俄軍多管火箭炮其後對目標火力齊射。俄羅斯國防部同日較早時指，摧毀蘇梅一個存放火炮及火箭的烏軍大型倉庫。

烏克蘭昨日發動俄烏戰爭爆發以來最大規模的無人機襲擊，俄軍防空部隊在首都莫斯科等15個地區上空，以防空系統及電子戰設備，擊落及攔截158架無人機，有無人機墜落造成莫斯科煉油廠一處技術設施起火。