烏防長到訪會談 美拒大量供戰術導彈

提交高價值目標名單 冀准攻縱深目標 美國國防部長奧斯汀上周五在國防部，會見到訪的烏克蘭國防部長烏梅羅夫，談及對烏克蘭的額外軍事援助。有美國國防官員上周六透露，烏克蘭不應期望再次獲得大批陸軍戰術導彈系統（ATACMS）。

美國國防部發言人辛格表示，奧斯汀與烏梅羅夫舉行雙邊會談，討論烏克蘭目前的軍事行動及安全援助優先事項，後者包括防空系統、火炮及裝甲車輛，它們有助增強烏克蘭戰鬥力。辛格總結指，奧斯汀承諾繼續發展美烏戰略夥伴關係。烏梅羅夫在會上提交一份高價值目標名單，希望可使用美援武器打擊俄羅斯境內縱深目標。烏梅羅夫會後指出，出於自衞而推動解除使用ATACMS的限制，空襲烏克蘭城市的俄軍機場將處於深入打擊範圍內。

有美國國防官員稱，不少目標實際上處於ATACMS射程範圍外，俄軍已把高價值軍事資產轉移至遠離前線地區，包括發射滑翔炸彈的飛機。美國已表明，烏克蘭不應指望ATACMS再次大量交付，因為美國庫存數量有限，且武器生產時間很長。美國國防官員強調，迄今提供予烏克蘭的ATACMS數量有限。

澤連斯基施壓西方增攻力 烏克蘭總統澤連斯基上周六發表演講，進一步向美國等盟友施壓，尋求「開綠燈」同意烏軍使用西方武器更深入打擊俄羅斯領土。澤連斯基提到俄軍上周五在烏克蘭哈爾科夫地區使用制導航空炸彈造成6人死亡、97人受傷，翌日再受到更多攻擊，認為只有打擊俄軍軍用機場、基地及後勤，才有可能避免更多傷亡。

俄料開戰後6.6萬兵陣亡 歐盟外交和安全政策高級代表博雷利表示，歐盟希望今年底前培訓約7.5萬名烏克蘭士兵，但不是在烏克蘭境內訓練。俄羅斯獨立媒體引述估算數據指，開戰以來逾6.6萬名俄軍陣亡。本報綜合報道