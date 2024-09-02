涉遭店長誘騙感情兩度懷孕 瑞幸咖啡17歲女員工服毒亡

【本報綜合報道】連鎖咖啡店瑞幸咖啡位於陝西省安康市漢陰縣分店，一名已婚男店長涉嫌利用職務之便誘騙一名17歲女員工發展不正當關係，導致對方兩度懷孕之後再服毒自殺後身亡。警方調查後認定事件與刑事無關，不予立案處理。瑞幸咖啡證實，涉事店長已經離職。

25歲店長胡×已婚及育有一個小孩，卻誘騙暑假期間前來打工的未成年受害人小艷（化名）發展不正當關係。根據兩人聊天紀錄，小艷曾兩度懷孕，更稱自己熬不過去，最終難忍胡×帶來巨大心理壓力，於8月17日服藥，3天後離世。

父母門市前跪地控訴 經查確認，小艷自行購買藥物並服毒自殺，不涉他人直接加害。小艷家屬改走訴訟程序，由司法所調解，胡×承認有責任但辯稱沒錢賠償。小艷父母無奈地跪在瑞幸咖啡門市前，手捧女兒遺照控訴此事。瑞幸咖啡強調將加強管理和培訓員工，防止再發生類似事件。