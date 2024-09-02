廣東高溫仍未間斷 月內料3熱帶氣旋

中秋翌日或暴雨 恐礙追月 縱使暑假假期結束，中秋節即將來臨，華南及華中等地高溫天氣未見大幅度回落。廣東省氣象部門前天發布未來氣象趨勢預測，全省本月平均氣溫偏高之餘，就連降雨亦會較往常偏多，甚至不排除月初、月中及月尾受到2至3個熱帶氣旋影響。

根據預測，廣東本月無論平均氣溫與歷史同期相比均會偏高，可能出現持續性高溫天氣，恐有多達3次大範圍高溫過程，受影響區域覆蓋省內大部分地區。至於降雨亦會偏多，或有多達4次主要降雨過程，其中18日至21日或有大至暴雨，局部地區迎來大暴雨。

截至目前為止，廣東踏入炎夏仍未受到熱帶氣旋嚴重威脅。惟省氣象部門警告，全省本月上旬中後期、中旬後期及下旬中後期可能會有至少兩個熱帶氣旋登陸，多地屆時或受嚴重影響。

除了省氣象部門，廣東廣州市氣象部門同日亦發布氣候趨勢預測，預計該市本月會有3次高溫過程，同時伴隨4次降雨過程，不過受到風暴影響次數較省氣象部門預測為小，可能會受一至兩個熱帶氣旋影響。

多地續發高溫天氣黃色預警 至於中央氣象台昨晨續發高溫天氣黃色預警，同時警告南方高溫範圍由今、明兩天將逐步收縮，黃淮、江淮、江南東部等地暑氣有所消退，不過四川省東部及重慶市等地高溫愈演愈烈，出現40℃以上高溫範圍將進一步擴大。

另外，北方地區今天至周三會有降水過程，預計新疆自治區、西北地區、內蒙古自治區中西部、華北、黃淮及東北地區等地將自西向東出現小至中雨，局地會有大雨或暴雨。本報綜合報道