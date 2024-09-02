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廣東暑運水路出行1186萬人次
今年暑運結束，其中廣東省迎來水路出行高峰，全省水路出行旅客達1,186萬人次，珠江夜遊、大橋遊及海島遊更是持續火熱，成為旅客暑期休閒度假熱門打卡線。從7月1日至上月31日，全國鐵路累計發送旅客8.87億人次，日均發送旅客逾1,431萬人次，創暑運旅客發送量歷史新高。（綜合報道）
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