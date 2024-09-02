涉殺5人潛逃 懸賞緝中年漢

廣西防城港市上周六發生一宗刑事命案，警方懸賞5萬元人民幣（約5.6萬港元），追緝53歲男疑犯盧成。鄰居表示，盧男殺人後潛逃，導致5人死亡、一人受傷。鄰居指疑犯性格可能比較自閉，感覺不太容易近人，或因別人一句話或一個動作，誤以為對方要傷害他。（綜合報道）