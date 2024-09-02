市議員再揭問題改建 質疑柯獲利

【本報綜合報道】台灣台北前市長柯文哲捲入京華城改建弊案，民進黨台北市議員簡舒培指出，涉事威京集團另有改建中的第一果菜及萬大魚類批發市場存在問題。工程契約顯示，柯文哲以刪減樓層「減項發包」的方式，讓威京集團的中華工程得標後，再於合約記載後續工程，強迫下任市政府再追加近50億元新台幣（約12.4億港元）預算，涉嫌從中圖利。

逼下任市府追加12.4億元 簡舒培指出，魚果市場的得標者是京華城案所涉集團旗下的中華工程，質疑柯文哲和威京集團主席沈慶京的關係，兩人曾一同唱卡拉OK，認為柯應與檢方解釋清楚。根據合約，魚果市場改建工程地上6層以上建築工程，屬本合約後續擴充，金額需另行議定。簡舒培表示，此規定迫使接任的台北市長蔣萬安政府必須編列追加預算給中華工程。

簡舒培又指，由於合約已記載市場後續擴建工程只會由中華工程來做，未來的追加預算也自然落入對方口袋。她怒斥柯文哲一邊打着財政紀律大旗，一邊透過各種手法圖利財團，慷全台北市民之慨，強迫下任市政府「埋單」，卻「站在一旁說風涼話罵別人沒有財政紀律」。