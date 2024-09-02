柯文哲彭振聲涉賄案 台北地院夜開羈押庭

支持者北檢外集結聲援 台灣民眾黨主席柯文哲與彭振聲涉嫌早年分別出任台北市市長及副市長時受賄，允許放寬重建京華城購物中心地積比率，雙雙遭台北地檢署聲押禁見。針對是否羈押柯彭兩人，台北地方法院昨晚開庭，不過直至晚上11時未有結果。

在訴訟審理過程中，被告及其代表律師可向法院聲請檢閱卷宗及證物，期間可抄錄、重製或攝影。由於控方聲請部分限制閱卷，北院昨晨8時30分召開閱卷庭，先再檢察官解釋理由，再由柯彭等人閱卷。台媒指，控方並非限制辯方查閱「內容」，而是「閱覽方式」，即代表柯彭兩人律師只能當場筆錄，導致在羈押庭上只能依靠記憶及手抄筆記辯護。

兩人身體情況一般 直至中午時分，一輛救護車突然駛往北院。北院之後證實，彭振聲在閱卷期間身體感到不適，服藥後未見好轉，更數度嘔吐及喘氣，最終獲送往台北市立聯合醫院和平院區檢查。另有消息指，柯文哲前天被聲押後，一整天僅吃麵包及喝紙包飲品果腹，胃口似乎不太好。

踏入昨晚8時，北院終於召開羈押庭。按照次序，由柯文哲一方首先上場，彭振聲在後。經歷大約3小時，柯文哲終於完成訊問，由彭振聲一方接力。

北院此前曾稱，若超過晚上11時，為了確保被告在意識清楚下接受訊問，柯彭兩人可依照自身意願等決定是否願意繼續。

警舉牌促民眾離開 在開羈押庭前，大批柯文哲支持者（俗稱小草）昨晨前往北檢門外集結，一同高舉「程序要正義」、「停止司法不公」橫額，以及高呼「相信（柯文哲）清白」等口號。台北市警察局中正第一分局分局長張嘉煌舉牌警告，要求民眾離開，理由是北檢是集會遊行禁制區。

京華城由威京集團1998年動工興建，2001年開業，當時地積比率已達678.91%。京華城2010年向市政府申請重新開發，地積比率只得392%，直至2018年獲柯文哲政府改為560%。威京集團2020年自提申請地積獎勵，再自購30%的地積移轉，導致地積比率由原來560%大增至840%。本報綜合報道