秘魯外長：中美元首將赴APEC峰會

【本報綜合報道】秘魯外交部長岡薩雷斯-奧萊切亞（Javier Gonzalez-Olaechea）透露，中美元首將出席定於今年11月15和16日在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。外界關注，這會否促成美國總統拜登任內最後一次中美元首會晤。

或拜登任內最後一次晤華領導層 岡薩雷斯-奧萊切亞上周四與美國國務次卿費爾南德斯（Jose Fernandez）簽署協議，加強兩國礦業合作。岡薩雷斯-奧萊切亞表示，11月15日APEC峰會開始前，有至少兩位國家元首對秘魯正式訪問，而中方領導人將於11月17日開展國事訪問，日程由秘魯外交部精心制訂，強調將為每一次訪問提供最高禮遇。

秘魯總統博魯阿爾特今年6月訪華，曾邀請中國領導人參加在秘魯興建的「一帶一路」錢凱港項目11月正式投入營運的儀式。

剛結束訪華行程的美國國家安全顧問沙利文亦已經表明，中美元首今年年底仍有可能在出席國際會議期間會面。