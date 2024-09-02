指華火箭碎片危及衞星 美太空司令籲主動提醒

懷廷上周三在科羅拉多州彼得森空軍基地舉行的航天研究活動上發言，提到最近發生兩宗涉及中國太空碎片的事件，認為值得關注，要求今後進一步加強雙方溝通。他指出，碎片來自衞星釋放後的火箭末級，表明任務總體上成功，但意味碎片在軌道上停留的時間可能更長，他們並不希望看到碎片。

稱中方過去積極反饋訊息

懷廷表示，美國數十年來一直非常關注太空領域，已向全世界免費提供其擁有的絕大部分跟蹤數據，每天都會針對所有碎片篩查每一顆現役衞星，並向包括中國和俄羅斯在內的所有人發出通知，因不希望衞星撞上碎片和產生更多碎片。他稱向中方提供了通知，在過去一年看到中方多次向美反饋，認為是積極的。