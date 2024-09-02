涉中國犯罪集團 遭撤職潛逃 菲律賓華裔前市長及35人被控洗錢

【本報綜合報道】菲律賓打拉省班班市華裔前市長郭華萍被查出是中國公民，疑與中國犯罪集團有關聯，已被撤職並受查，惟其後潛逃出境。菲律賓反洗錢委員會與國家調查局上周五聯合提告，起訴郭華萍及另外35人涉犯多項洗錢罪行。

反洗錢委員會在聲明中表示，上述人士被控涉及複雜的洗錢陰謀，與欺詐行為、有組織的人口販運以及違反證券監管法等罪行有關，郭華萍與其同黨被控對超過一億披索（約1,386萬港元）的犯罪行為所得進行洗錢活動。

涉款1386萬 當局申沒收資產 委員會同時尋求沒收價值60億披索（約8.32億港元）的資產，包括郭華萍與其同黨涉事通過非法活動獲得的多間房地產、多輛豪華汽車及一架直升機。郭華萍的代表律師及其姊姊謝拉（Sheila Guo）暫未回應相關指控。