中菲海警艦船擦撞 美軍機疑介入擾航

美斥華3連擊 菲拒撤離仙賓礁 中菲海警船上周六在南海仙賓礁海域擦撞，事後雙方互相指控。央視新聞「玉淵譚天」披露現場圖片顯示，事發時現場上空有美軍P8A海上巡邏機出現，干擾中國海警執法行動。美國譴責中國採取危險和導致局勢升級的行動，菲律賓則拒絕撤離仙賓礁。

自上月以來，中菲已發生5次海上衝突和3次撞船事件。菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）稱，菲海警船被「中國海上部隊」包圍，反斥中國海警艦直接、故意撞擊菲船，並造成船身受損，但未造成傷亡。他強調菲方船隻沒有挑釁，也沒有做任何事情，表明菲方不會撤走船隻。

美菲稱聯手護國際法 美國國務院發言人米勒批評，中國海警艦故意與一艘在菲律賓專屬經濟區內行使航行自由權的菲律賓海岸防衞隊船隻相撞3次，造成菲船損壞，並危及船上船員的安全。他形容，這是中國上月在該地區採取一系列危險和升級行動中最新的一次，敦促中方採取符合國際法的主張和行動，停止危險和破壞穩定的行為。美國駐菲律賓大使卡爾森強調，美國將與菲律賓一起共同維護國際法。

針對中菲南海衝突頻傳，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅日前會見美國國家安全顧問沙利文時直言，中方堅定維護對南海諸島的領土主權和海洋權益，美國不得支持縱容菲律賓採取侵權行為。王毅的言論形同間接指控，美國就是幕後黑手。沙利文則稱支持中菲直接對話，但明確表示《美菲共同防禦條約》適用於南海及其他水域的海巡機艦。本報綜合報道