兩岸國際

母熊潛車偷薯片 小熊把風
人類有各種各樣美味的零食，連動物也欲罷不能。美國新罕布什爾州一名男子近日拍攝一段影片顯示，一隻母熊爬進一輛停泊車輛中翻找食物，身後還有幾隻幼熊「把風」。母熊最後叼出一袋薯片，並帶着幼熊們施施然離開。
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