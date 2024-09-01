環球時興：「端莊」 引爆全球效應 父母爭相為BB取名

美國跨性別網紅勒布朗（Jools Lebron）早前在一段影片中分享了自己的上班妝容，並用單詞「Demure」稱讚自己「端莊」，由於語氣相當滑稽，讓全球網民爭相模仿這一句子。美媒上周五報道，這股風潮如今甚至影響當地父母，紛紛以「Demure」為新生兒取名，更拍攝影片在社交平台分享。

網紅用單詞「Demure」自讚惹模仿 「Demure」一詞專門用於形容女性端莊文靜。社交平台影片顯示，許多父母緊跟潮流，其中一段流行的影片顯示，一位母親聲稱她給自己的孩子取名為「Demure Reign」，並在影片標題中寫道：「看看她沒有哭！非常甜美、非常可愛、非常端莊。」

勒布朗最初在發布影片時，未曾料到自己的隨心之舉會帶來如此大的影響。「Demure」風潮已以驚人的速度席捲各大領域，除娛樂明星外，甚至連美國白宮、美國太空總署（NASA）亦加入追隨行列。NASA曾在社交平台X發文稱：「你看到地球在太空中的樣子了嗎？它很端莊。」

對於這陣風潮如今開始影響父母，有網民表示早已預見到有人會盲從潮流，因此並不奇怪，也有網民認為「端莊」其實也是一個漂亮的名字，並沒有不妥。惟其後也有拍攝者澄清，孩子並不叫「Demure」，只是跟隨潮流拍片分享。本報綜合報道