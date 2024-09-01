日本禁騎單車使用手機 邊踩邊睇芒亦違法
11月實施 最高囚6個月兼罰款
日本踩單車相關死亡或重傷事故顯著增多，政府內閣上周五通過，自今年11月起禁止踩單車時使用手機，違者最高監禁6個月或罰款最多10萬元（日圓‧下同，約5,378港元）；即使邊踩邊注視螢幕，也屬違法。
日本今年3月提出道路交通法修正草案，今年5月獲國會通過，頒布修訂版《道路交通法》，對踩單車時使用手機等分心駕駛行為引入罰則，內閣決定罰則由11月1日開始生效。新制除了禁止踩單車時使用手機外，同樣禁止踩單車時注視手機螢幕。
同時禁酒後踩單車
即使未發生事故，違者也將被處以6個月以下有期徒刑或罰款10萬元；若使用手機並引發交通意外，違者更可監禁一年或罰款30萬元（約1.6萬港元）。新法同時首次禁止酒後踩單車，違者最高監禁3年或罰款50萬元（約2.6萬港元），並明文規定由電動摩打或引擎驅動的兩輪車，視作電動單車或電單車。
日本警察廳統計，今年截至6月有18宗致命和嚴重交通意外是由分心駕駛造成，且有持續增加趨勢，因此決定提高公眾危險意識並加強打擊力度。本報綜合報道
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