日本禁騎單車使用手機 邊踩邊睇芒亦違法

日本踩單車相關死亡或重傷事故顯著增多，政府內閣上周五通過，自今年11月起禁止踩單車時使用手機，違者最高監禁6個月或罰款最多10萬元（日圓‧下同，約5,378港元）；即使邊踩邊注視螢幕，也屬違法。

同時禁酒後踩單車

即使未發生事故，違者也將被處以6個月以下有期徒刑或罰款10萬元；若使用手機並引發交通意外，違者更可監禁一年或罰款30萬元（約1.6萬港元）。新法同時首次禁止酒後踩單車，違者最高監禁3年或罰款50萬元（約2.6萬港元），並明文規定由電動摩打或引擎驅動的兩輪車，視作電動單車或電單車。