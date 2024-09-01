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中泰高鐵塌工地殺兩華人
中泰高鐵位於泰國呵叻府隧道工地本月24日深夜發生塌方，造成包括兩名中國人在內的3人失聯，事故救援進展持續引發關注。泰國國家鐵路局上周五確認，當地時間當日早上10時許，確認失聯的3人已全部遇難，包括兩名中國人。兩名中國遇難者的遺體也已被移送至醫院，後續將進行驗屍工作。（綜合報道）
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