向國際組織註冊13艘後 北韓離奇盡刪潛艇資訊

北韓上周二向國際海事組織（IMO）登記註冊了13艘新潛艇，屬首次登記註冊潛艇，引起關注。惟美媒昨日報道，朝方在註冊後一天，這些潛艇以及北韓此前註冊登記的艦艇資訊陸續被刪除。韓媒推測，此舉或應朝方要求。

報道指，北韓上周二在IMO全球綜合航運資訊系統（GISIS）上新註冊登記上述潛艇，每一艘潛艇都獲賦予識別號。但相關報道翌日刊出後，這些潛艇相關資訊被刪，北韓此前登記的艦艇資訊也在上周四全部被刪。

IMO發言人回應指，成員國可要求GISIS更新本國相關資訊，該系統是一個基於成員國提供的資訊來共享航運相關數據的在線中心。報道認為，此言論疑暗示該組織是應朝方要求刪除相關資訊，朝方之前登記潛艇的動機仍未明。有專家則認為，北韓將潛艇情報登記到IMO後，外媒和美韓軍方對此非常關注，因此令北韓對海軍戰鬥力暴露感到擔憂。

美韓延伸威懾會議將舉行 另一方面，南韓外交部和國防部上周五聯合發布消息稱，韓美兩國將於當地時間周三在美國華盛頓舉行延伸威懾戰略磋商機制（EDSCG）第五次會議。在朝鮮半島和地區安全局勢面臨嚴峻挑戰的情況下，兩國將在會上檢查外交、情報、軍事、經濟領域遏制北韓挑釁的相關工作進展，並計劃就影響延伸威懾合作的安全局勢、和旨在加強全方位延伸威懾的韓美政策合作方案交換意見。

EDSCG是韓美外交和國防部門之間的副部級協商機制，首次會議在2016年舉行。去年9月，兩國在首爾舉行延伸威懾戰略磋商第四次會議，此次時隔一年再次開會。本報綜合報道