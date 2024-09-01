俄設3志願旅 援哈爾科夫作戰部隊
【本報綜合報道】烏軍哈爾科夫作戰戰術集群發言人薩蘭采夫上周四表示，俄軍已成立3個志願旅，支援邊境作戰的北部集群部隊。
烏軍稱於庫州推進兩公里
隨着烏軍突入庫爾斯克州邊境，俄羅斯國防部、總參謀部上周下令庫爾斯克、布良斯克及別爾哥羅德3州，各新編一個志願旅，加強與烏克蘭接壤地區的安全。薩蘭采夫稱，各志願旅下轄4,921名士兵，主要任務是支援在烏克蘭哈爾科夫作戰的俄軍北部集群。目前未知志願旅甚麼時候抵達戰場，並需要多久形成戰鬥力。烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基向總統澤連斯基匯報，烏軍再在庫爾斯克推進兩公里，佔領區擴大5平方公里。西爾斯基指出，頓涅茨克州波克羅夫斯克形勢嚴峻，烏軍擊退俄軍進攻。
俄羅斯國防部於2021年大規模組建志願旅，正式名稱是國家作戰預備部隊（BARS），作為動員儲備讓俄軍在緊急情況下快速運用。前年戰爭爆發後，俄軍透過BARS機制招募多個哥薩克志願旅投入戰場，與烏軍作戰。經過前年秋季局部動員後，俄羅斯仍持續透過BARS制度招募士兵，為佔領地部隊提供人力。截至今年5月，俄羅斯稱BARS下轄13個突擊旅及35個營。
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