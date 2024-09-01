俄設3志願旅 援哈爾科夫作戰部隊

烏軍稱於庫州推進兩公里

隨着烏軍突入庫爾斯克州邊境，俄羅斯國防部、總參謀部上周下令庫爾斯克、布良斯克及別爾哥羅德3州，各新編一個志願旅，加強與烏克蘭接壤地區的安全。薩蘭采夫稱，各志願旅下轄4,921名士兵，主要任務是支援在烏克蘭哈爾科夫作戰的俄軍北部集群。目前未知志願旅甚麼時候抵達戰場，並需要多久形成戰鬥力。烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基向總統澤連斯基匯報，烏軍再在庫爾斯克推進兩公里，佔領區擴大5平方公里。西爾斯基指出，頓涅茨克州波克羅夫斯克形勢嚴峻，烏軍擊退俄軍進攻。