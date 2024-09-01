無懼國際法院下令拉人 普京日內赴蒙古訪問

遭指控非法轉移烏克蘭兒童 俄烏戰事持續之際，俄羅斯總統普京將於周二到訪蒙古，是國際刑事法院（ICC）去年3月向普京發出拘捕令以來，他首次到訪ICC成員國。ICC發言人阿卜杜拉表示，蒙古作為ICC成員國，必須逮捕普京；惟克里姆林宮指出，不擔心普京會被捕。另一方面，北約秘書長斯托爾滕貝格昨日說，烏克蘭揮軍俄羅斯庫爾斯克州合法，形容屬於烏方自衞權的範圍。

蒙古屬成員國 ICC促須履義務 阿卜杜拉指出，所有《羅馬規約》簽署國均有義務根據規約第9章合作。但他補充，規約訂明在某些情況下可免除履行拘捕令的義務，例如可能會令締約國違反與其他國家的條約義務，或違反外交豁免權；若締約國未執行拘捕令，ICC可作出裁決並通知締約大國，然後由大會採取適當措施；蒙古方面暫時未有回應。

烏克蘭外交部向蒙古提出照會，要求逮捕普京。烏方指出，希望蒙古認識到普京是戰犯的事實，遵守強制性國際拘捕令，將普京拘捕並移交海牙國際刑事法院。由於蒙古承認ICC的管轄權，普京訪蒙理論上有被捕風險。普京應蒙古總統呼日勒蘇赫邀請出訪，出席蘇蒙聯軍擊敗日軍的哈勒欣河戰役（諾門罕戰役）勝利85周年慶祝活動。

克宮稱獲保證 總統不會被捕 克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，俄方對ICC的逮捕令並不擔心，「我們與蒙古的朋友進行了很好的對話，此次訪問的各方面都經過精心準備」。與克里姆林宮關係密切的政治顧問馬爾科夫（Sergei Markov）表示：「不存在普京會被逮捕的風險。在任何出訪前，談判的所有形式都會提前商定，東道國100%保證普京和代表團的任何成員都不會被拘留。」ICC於去年3月發出逮捕令，指控普京非法把烏克蘭兒童驅逐至俄羅斯。俄羅斯駁斥指控荒謬，並指從戰區撤離平民不是犯罪。此外，俄烏都不是《羅馬規約》締約國，意味ICC對事件沒有管轄權。

烏揮軍庫爾斯克 北約指合法 戰況方面，斯托爾滕貝格接受德媒訪問時，首次對烏克蘭進軍庫爾斯克作出回應。他說：「烏克蘭有權自衞。根據國際法，這項權利不是止步於邊境。」他指烏克蘭攻擊俄羅斯領土存在風險，但烏克蘭要如何捍衞自己，決定在於它自己，並強調北約事先並不知道烏克蘭的計劃，也沒有在烏克蘭攻擊庫爾斯克的行動中扮演任何角色。本報綜合報道