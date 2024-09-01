兩岸國際

前人大代表涉擄前夫孩子

轟動加拿大華人社會的5歲男童被擄案，據稱其中一名65歲涉案者是北京前人大代表、全國人大常委會辦公室機關事務管理局前局長楊瑞雪。有消息指，涉事男童是楊前夫的孩子，包括楊在內的兩名華裔女子想將孩子送出國。兩人上周二被捕後，面臨3項刑事指控，上周五在魁北克省的法庭獲准保釋候審。（綜合報道）
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