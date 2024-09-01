兩岸國際

4人跨境走私1400隻動物

上海市人民檢察院第三分院上周四表示，該院早前對一個涉嫌重大跨境走私珍貴動物的犯罪集團提出公訴，涉案4人走私四爪陸龜、埃及陸龜和藍岩鬣蜥等多種珍貴動物，查獲超過1,400隻，涉額逾190萬元人民幣（約209萬港元）。（綜合報道）
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