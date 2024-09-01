月餅盒印雙日期 超市賠4400元

【本報綜合報道】安徽合肥市有消費者近日在超市購買月餅後發現，包裝盒上竟出現兩個生產日期，分別為2023年9月10日和2024年7月13日。雙方經交涉後，超市同意全額退款並支付4,000元（人民幣‧下同，約4,400港元）賠償金。

疑過期近年 揭用舊包裝 事主陳先生介紹，上周日在超市購買一款238元（約262港元）的月餅禮盒，檢查時發現包裝盒竟印有兩個生產日期，若按較早的生產日期算，月餅已過期近一年。他隨後聯繫超市，負責人答應賠償1,000元（約1,100港元），並請他直接與供應商協商處理，惟他認為超市處理態度比較消極，且供應商態度非常惡劣，遂向合肥市瑤海區市場監督管理局投訴。

市監局接報後安排人手前去超市核查，並未在仍在出售的月餅中發現類似情況，生產商承認使用去年包裝盒，才導致出現兩個日期。陳先生最終與超市達成協議，獲全額退款和相應賠償，不過他認為有關情況並非個例，稱友人曾於6月購買月餅時發現包裝印有兩個日期。