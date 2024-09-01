傳160人擠一宿舍 潮州中學闢謠

【本報綜合報道】近日有網民爆料稱，廣東省潮州市一間中學宿舍住了160名學生，看來非常擠迫，情況引起熱議。該校工作人員上周五回應時澄清，160人住一間宿舍之說不實，該宿舍是用於解決走讀生的午休難題，實際能供80名學生同住。

宿舍環境所見，整個屋子擺滿上下鋪的鐵架床，屋內有不少學生和家長。爆料網民稱：「送新高一妹妹上學，看到160人的大宿舍，有點想退學的衝動。」該宿舍屬於潮州市金山實驗中學，該市相關部門表示，將聯絡該校工作人員對此事作出回應。影片原由該校一名初一學生的家長發出，之後刪片，但仍被其他網民轉發。

校方保證每學生有床位 該校工作人員回應稱，學校宿舍分內宿宿舍和午休宿舍，前者供寄宿生入住，按標準要求8人一間，宿舍內設有洗手間；後者供走讀生午休，部分8人間的午休宿舍優先讓初三學生入住。學校有6間午休宿舍，設有空調，免費提供給走讀生使用，保證每名學生都有一張床位。工作人員強調，宿舍消防設施過關，安全有保障。