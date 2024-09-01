北京小學初中 小息增至15分鐘

【本報綜合報道】北京市教委上周五表示，從今年秋季學期起，該市義務教育學校將對課間（即小息）安排作整體統籌優化，原則上落實15分鐘課間小息，引導師生有更充足的時間走出課室，促進學生身心健康發展。

添體育器材 改善休息環境 依照現行規定，北京市義務教育學校學生每天課間活動分為小課間和大課間，其中小課間為10分鐘。今次調整，小課間增加時間主要從大課間優化調整出來，均勻地分給每個小課間。優化調整後，小學階段上午到校、下午放學及午休午餐時間維持不變；初中階段除放學時間稍延遲5分鐘外，上午到校時間、午餐午休時間整體上保持不變。

北京市教委相關負責人表示，課間休息和課堂一樣需被重視，故以適當增加學生課間時長為小切口，推動學校育人品質提升，全面落實核心素養導向的育人目標，引導學校幹部教師主動設計、積極參與學生課間活動，各校亦將在校園內補充必要的體育器材，為學生創造更適宜的課間休息環境。市區兩級教育行政部門也會強化監督檢查，嚴禁拖堂和提前上課，不得隨意縮短學生課間活動時長，不得對學生課間活動設置不必要的約束，堅決杜絕課間禁止學生出課室，確保課間要求落實。