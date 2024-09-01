美對華地溝油需求激增

英媒報道，美國近年對從中國進口俗稱地溝油的廢棄食用油需求激增，以用作生產航空燃料。業界預計，繼上年中國佔美國地溝油進口量的一半，未來數月可望再創新高，但未來不確定是否仍可從中國進口。地溝油是製作生物燃料特別是可持續航空燃料等的重要原料，對降低碳足迹有重要作用。（綜合報道）