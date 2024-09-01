兩岸國際

台積電日本設第三間廠

台灣經濟部長郭智輝前日在東京出席半導體主題會議，接受日媒訪問時透露，全球最大晶圓代工廠台積電將在日本興建第3間廠房，預計在2030年之後，專為尖端半導體而設。報道指，台積電於熊本縣的第一間廠房，計劃於今年底前開始量產，第二間廠房則計劃於2027年營運。（綜合報道）
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