台積電日本設第三間廠

台灣經濟部長郭智輝前日在東京出席半導體主題會議，接受日媒訪問時透露，全球最大晶圓代工廠台積電將在日本興建第3間廠房，預計在2030年之後，專為尖端半導體而設。報道指，台積電於熊本縣的第一間廠房，計劃於今年底前開始量產，第二間廠房則計劃於2027年營運。（綜合報道）