兩岸國際

西班牙首相月內訪中國

西班牙首相桑切斯辦公室前日宣布，桑切斯將於本月訪問中國，將到北京和上海，但沒透露具體日程。英媒引述西班牙政府消息人士指，桑切斯將於本月7日至12日訪華，並與中國領導人會晤，一名副貿易部長也會隨行。中方暫未公布桑切斯訪華消息。（綜合報道）
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