9月1日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月01日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
西班牙首相月內訪中國
西班牙首相桑切斯辦公室前日宣布，桑切斯將於本月訪問中國，將到北京和上海，但沒透露具體日程。英媒引述西班牙政府消息人士指，桑切斯將於本月7日至12日訪華，並與中國領導人會晤，一名副貿易部長也會隨行。中方暫未公布桑切斯訪華消息。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240901-0901_00178_029/西班牙首相月內訪中國
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc