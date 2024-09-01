斥中方軍機侵犯領空 日擬建衞星網絡監控

【本報綜合報道】日本上周一首次確認有中國軍機侵犯領空，一架解放軍運9情報收集機進入長崎縣五島市男女群島近海領空約兩分鐘。日本防衞相木原稔前日透露，防衞省防衞政策局長大和太郎已向中國駐日使館國防武官提出極其嚴正的抗議。日本另計劃斥資數十億美元打造小型衞星網絡，被指是針對包括侵犯領空等中方施壓行動的最新回應。

木原稔前日在內閣會議後的記者會上強調，會通過外交、防衞兩個渠道，要求中方就發生侵犯領空事件的原因等妥善說明。他指出，正在各種層面與華溝通，將密切關注中方軍事動向，在警戒監視和應對侵犯領空的措施上做到萬無一失。中國國防部曾回應指，中方軍機無意入侵任何國家的領空，希望外界不要對此事過度解讀。

涉款156億 料2028年啟用 美媒指，日本擬耗資20億美元（約156億港元）建立防禦性小型衞星網絡，以監控船隻和軍事地點，是該國始於下一財政年度8.5萬億日圓（約4,536億港元）國防預算案的一部分。日本目前主要依賴美國來獲得軍事情報，防衞省透露計劃招募企業投資和管理該衞星項目，於2028年初全面投入營運，衞星將發射到低空軌道，實時跟蹤敵方目標。