美紐戰略對話 討論台海南海問題

【本報綜合報道】美國副國務卿坎貝爾訪問新西蘭，前日在奧克蘭與該國外交貿易部秘書長科里（Bede Corry）舉行戰略對話，強調維持台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題。雙方亦嚴正關切，南海出現包括中國針對菲律賓船隻的危險、破壞穩定及挑釁舉動。

坎貝爾與科里在會上聚焦太平洋發展、印太戰略局勢、中東及俄羅斯侵略烏克蘭等議題，強調維護國際法原則，包括自由航行與和平解決爭端的必要性，強調必須加強與志同道合國家的互操作性，應對共同挑戰。美方表示，大力支持澳洲和新西蘭的密切合作關係，確認這對區域穩定及繁榮的重要性。

新西蘭擬參與AUKUS 會上也強調美紐與太平洋島嶼的深厚關係，及持續在該區合作的承諾，以支持太平洋優先事項及太平洋島國論壇的中心地位等。雙方同意在太平洋地區就海事、經濟繁榮和基礎設施等議題合作，樂見北約與印太夥伴深化協調。雙方亦討論到英美澳三方安全夥伴關係（AUKUS），確認新西蘭有意在AUKUS第二支柱下探討先進能力計劃合作。