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網絡數據安全管理條例獲通過
國務院常務會議上周五審議通過《加快完善海河流域防洪體系實施方案》，指出加快完善防洪體系意義重大。會上另通過《網絡數據安全管理條例（草案）》，強調要對網絡數據實行分類分級保護，明確各類主體責任。（綜合報道）
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