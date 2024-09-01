兩岸國際

湖南市政協前主席涉受賄遭雙開

湖南省紀委監委上周五通報，懷化市政協前黨組書記、主席印宇鷹涉嫌受賄和行賄，被開除黨籍和公職。他被指貪圖享樂，玩物喪志，長期沉迷網絡遊戲，追求低級趣味。資料顯示，53歲的印宇鷹長期在懷化市工作，至今年4月，他涉嚴重違紀違法受查。（綜合報道）
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