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甘肅縣委前書記擅帶違禁品受罰
甘肅省紀委監委上周四通報稱，張掖市民樂縣委前書記李作明因私自攜帶違禁音像製品入境並閱覽，利用非法身份轉移隱匿違紀違法所得，構成職務違法並涉嫌受賄罪及挪用公款罪，決定給予他開除黨籍、開除公職處分，同時將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。（綜合報道）
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