山東網民中傷運動員遭行拘

【本報綜合報道】公安部網安局昨日發布消息稱，山東威海警方持續加強對體育界「飯圈」亂象出現的造謠、詆毀等惡意行為，發現有網民在網上某平台發布惡意中傷、詆毀國家運動員的評論，被帶走調查。涉事網民因涉嫌擾亂網絡秩序和公然侮辱、詆毀他人，被警方行政拘留。

據公安部打擊整治網絡謠言和網絡暴力專項行動相關部署要求，嚴防「飯圈」亂象，嚴厲打擊此類編造謠言、傳播不實訊息、煽動網友情緒，對運動員、教練及管理人員進行辱罵、詆毀、誹謗等惡意行為。威海警方近期在巡查工作中，發現網民「27王麻婆王鼠姨4」發布違規評論，鎖定對方身份後將其逮捕歸案。警方調查發現，該網民惡意編造資訊、公然詆毀他人，造成惡劣社會影響。涉事網民經詢問後，對違法行為供認不諱。

文章被指貶損孫穎莎 體育局反駁 另外，山東省體育局此前曾發布一篇祝賀兵乓球運動員陳夢奪得奧運女單金牌的文章，因出現對手「孫穎莎來者不善」等內容，被指是捧高踩低，引起爭議。該部門的工作人員上周五回應稱，當局已關注此事，正在處理中，但強調被惡意解讀，文章本身沒有任何貶損的意思，而「來者不善」是對競技比賽中對手實力強大和具有挑戰性的描述。此前確有相關體育報道，描述運動員或對手「來者不善」。