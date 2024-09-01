衞健委：持續規範醫美直播行銷

【本報綜合報道】國家衞健委在上周三根據全國政協委員肖蔣《關於規範醫美直播業態的提案》，從持續規範醫療美容行業、鼓勵有資格的專業人員，展開權威健康科普等方面予以答覆。

國家衞健委指，近年來不僅聯合多個部門展開醫療美容行業突出問題專項治理工作，還要求地方各級衞生健康行政部門規範醫療廣告審查，並指導各地將涉嫌虛假違法醫療廣告案件線索，及時以書面形式通報市場監管部門。國家衞健委2019年成立國家健康科普專家庫，目前有逾1,800名專家入庫，涵蓋整形及燒傷外科等42個專業領域，協助普及科學權威的健康知識，包括引導公眾科學認識醫美手術風險、拒絕容貌焦慮等。

鼓勵權威健康科普 國家衞健委表示，未來將持續加強健康科普工作，鼓勵支持具資格的專業人員通過直播等各種途徑科普權威健康。國家衞健委稱，醫療美容產業以直播和短片為代表的線上行銷正成為過度行銷、誇張宣傳的重災區，此後也將會繼續與相關部門加強管理引導，協助平台提升醫美科普直播規範性，維護群眾健康權益。