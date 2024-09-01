掃黑除惡常態化 嚴打村霸鄉霸
【本報綜合報道】內媒上周四報道，湖北省武漢市日前舉行公安部掛牌督辦涉黑案件偵辦工作座談會，強調全國公安機關將全力推動常態化掃黑除惡鬥爭向縱深發展，堅持打擊「村霸」、「鄉霸」等農村黑惡勢力。
推動釘子案及骨頭案取突破
會議提出，對準打擊重大黑惡組織，堅決打好掃黑除惡攻堅戰；精心組織專案攻堅，堅持專案專辦，採取有力措施推動掛牌督辦的「釘子案」和「骨頭案」取得突破；全面收集固定證據，嚴格規範執法辦案；提升主動發現能力、專案打擊能力及新型犯罪打擊能力，全面強化整體打擊效果；繼續深化重點產業領域打擊，對村霸、鄉霸等農村黑惡勢力堅持露頭就打，對黑惡勢力保持嚴打高壓，對裸聊敲詐、套路貸、網絡水軍滋事等持續發起集群戰役，堅決遏制高發勢頭。
自展開常態化掃黑除惡鬥爭以來，全國公安機關重拳打擊各類黑惡勢力犯罪，對147宗部督案件開展專案攻堅，成功剷除一批危害嚴重的涉黑組織。會議要求，堅持除惡務盡、標本兼治，同時加強部門協作，深挖利益鏈條，堅決打掉黑惡勢力經濟基礎。
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