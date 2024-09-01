掃黑除惡常態化 嚴打村霸鄉霸

推動釘子案及骨頭案取突破

會議提出，對準打擊重大黑惡組織，堅決打好掃黑除惡攻堅戰；精心組織專案攻堅，堅持專案專辦，採取有力措施推動掛牌督辦的「釘子案」和「骨頭案」取得突破；全面收集固定證據，嚴格規範執法辦案；提升主動發現能力、專案打擊能力及新型犯罪打擊能力，全面強化整體打擊效果；繼續深化重點產業領域打擊，對村霸、鄉霸等農村黑惡勢力堅持露頭就打，對黑惡勢力保持嚴打高壓，對裸聊敲詐、套路貸、網絡水軍滋事等持續發起集群戰役，堅決遏制高發勢頭。