檢方稱僅搜辦公室 民眾黨指不實

【本報綜合報道】柯文哲涉於京華城改建案中圖利，因拒絕夜間偵訊被檢方當庭逮捕，遂向台北地方法院聲請提審。民眾黨昨晨在黨部召開記者會，公開前一日檢調單位到民眾黨搜索畫面。該黨立法法黨團總召黃國昌怒轟台北地檢署公然說謊，要求對方交代情況，並盼望捍衞柯文哲合法權益。

黃國昌在會上多次強調台北地檢署說謊，檢方聲明指搜查範圍僅限柯文哲辦公室，但閉路電視拍到，搜查人員連公共區域都要搜查，甚至翻查其他同事辦公座位文件。民眾黨要求檢方界定搜索範圍，說明是否柯文哲踏過的區域都要搜查。黃國昌認為，黨部全程配合檢方搜查，但對方不應逾越偵查必要範圍，希望對方說清楚說明白。

民眾黨提出3個懷疑違法搜查的疑點，一是部分檢廉人員暗自查找比對黨部同事座位表，欲針對非主席辦公室區域摸索；二是並未告知及經黨部在場相關人許可的情況下，對非柯文哲辦公室區域翻箱倒籠查找；三是恣意翻閱與本案無關的文件、翻動同事私人物品等。民眾黨認為檢方未有全程錄影紀錄，明顯違反搜索工作規定。