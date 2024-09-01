柯妻被偵訊逾兩小時後 獲黃珊珊送返家

【本報綜合報道】柯文哲於台北市長任內捲入京華城改建弊案，台北地檢署上周五分別前往其住處、辦公室等地搜索，傳喚被告柯文哲、台北市前副市長彭振聲以及作為證人的柯文哲妻子陳佩琪、彭振聲的謝姓妻子。檢察官偵訊兩個多小時後，陳佩琪於當晚獲請回，在民眾的抗議聲中由立委黃珊珊開車接她回家。

陳佩琪被約談結束後，移送北檢複訊，全程不發一語。民眾黨隨後在社交平台發文指，陳佩琪以證人身份完成接受偵訊，已返家休息，狀況良好。該黨呼籲支持者務必維持穩定的生活，暫時不需在過度激烈的情緒下，展開任何非理性行動。該黨強調理解支持者焦慮的心情，會以嚴正態度應對，持續緊盯檢調是否踰越正當法律程序。

彭振聲遭聲押禁見 經漏夜偵訊後，檢察官認定彭振聲涉犯重罪、有勾串滅證及逃亡之虞，依貪污治罪條例的圖利罪向法院對他聲押禁見。國民黨台北市議員游淑慧在政論節目上表示，看到陳佩琪也被帶去作證「大家都大吃一驚」，並斷言檢調發現她在案中的角色。