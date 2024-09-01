捲貪案送台北地檢署 柯文哲被申羈押禁見

約談後遭逮捕 聲請提審駁回 台北前市長柯文哲任內涉及的京華城改建弊案，上周五被約談後，昨日凌晨移送台北地檢署複訊。惟他拒絕夜間偵訊，檢察官認為有勾結串通之虞，遂決定當庭逮捕，將向法院聲請提審。台北地方法院昨晨召開提審庭，裁定柯聲請駁回；柯被押解返台北地檢署，訊後依貪污之圖利罪向法院申請對其羈押禁見。同案受查的台北市前副市長彭振聲，較早前亦被檢方提出羈押禁見。

北檢昨日凌晨發布聲明，指在檢察官訊問過程中，柯文哲表示不願繼續接受訊問，欲離開偵查庭。

拒夜間訊問 欲逃離北檢 檢察官告知他可先行休息後再接受訊問，但仍遭對方拒絕。檢方認為柯文哲涉犯貪污治罪條例的圖利罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，若對方未完成訊問程序任其離去，將使案情晦暗不明的風險驟升，也有妨害偵查目的，將他逮捕。柯不服，要求法官檢視逮捕是否合理。

地院昨日在提審庭上指，柯文哲既經傳喚或自行到場，檢察官亦確有就案件訊問之意，並在訊問後主張有羈押他的原因和必要，遂認定檢方逮捕程序有理據。柯文哲在庭上最後強調，檢察官沒有考量當事人的個人狀況、時間，這個制度和做法是不對的。地院駁回柯文哲提審聲請後，將他解送回北檢偵辦。

台媒指，柯文哲從北檢拘留室帶往北檢偵查庭時被上銬，檢察官開庭訊問後，才讓法警解開柯文哲的手銬。北檢開庭偵訊後，從扣押事證比對認為柯文哲罪嫌重大，且有串證之虞，以貪污之圖利罪向法院聲請羈押禁見。

北檢表示，本案經檢察官訊問柯文哲、彭振聲後，認為兩位被告均涉犯貪污治罪公務員違背職務收賄等罪嫌。

柯文哲支持者聚集聲援 較早前，支持柯文哲的民眾昨日上午聚集在台北地檢署外喊口號聲援，他們身穿白衣，手拿「相信清白、柯P加油」等口號牌，強調相信柯文哲清白，此次是自發性到場聲援，希望司法公正。有支持者表示，雖然目前到場聚集人數不多，但大家都是很理性。有聲援民眾在場席地而坐，打算長期抗戰。本報綜合報道