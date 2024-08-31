德東州選成炸彈 執政三黨臨崩解

踏入9月，德國執政的交通燈聯盟將進一步出現崩塌，這分別是由於9月1日德東的薩克森州及圖林根州，以及9月22日的勃蘭登堡州將舉行州選舉，這三個德東州份都是抗拒聯邦政府，也是來年德國聯邦政府大選前最後的州選舉，執政黨在這三州可期的慘敗陰影會一直纏擾到來年全國大選。

以圖林根州為例，最新民意是右翼民粹另選黨得29.6%支持度（相比2019選舉時的得票率升6.2個百分點），右翼基民盟得22.2%（升0.5個百分點)，今年初新成立的左翼民粹莎拉‧瓦根克內希特聯盟得18.2%支持率，使左翼黨得13.8%（跌17.2個百分點），社民黨得6.2%（跌兩個百分點），綠黨得3.3%（跌1.9個百分點），自民黨得2.8%（跌2.2個百分點)。

拒絕援烏 收緊移民 另外，薩克森州民意也顯示另選黨得30.5%支持度（較2019年升3個百分點），莎拉‧瓦根克內希特聯盟也有13.4%的支持，社民黨只得6.2%（跌1.5個百分點），綠黨得5.5%（跌3.1個百分點）。勃蘭登堡州的莎拉‧瓦根克內希特聯盟得17%，社民黨得20%（跌6.2個百分點），綠黨得5%（跌5.8個百分點）。

整體而言，這三州右翼民粹的另選黨及左翼民粹的莎拉‧瓦根克內希特聯盟的民意均高，而社民黨、自民黨及綠黨或成為大輸家，全部落後於另選黨、基民盟、莎拉‧瓦根克內希特聯盟及左翼黨組成的反對派。後三者相信會長期成為德東的三大政黨，由它們決定德東的州政治局面。

今次德東這三州選舉，最重要的議題不再是傳統的民生和社會公義，而是「戰爭與和平」和「移民問題」！主要因為另選黨、莎拉‧瓦根克內希特聯盟及左翼黨均反對俄烏戰爭及不支持德國聯邦政府繼續援烏。三黨的選舉宣傳均聲言若成功當選，會盡力在州的層面杯葛聯邦政府援烏，雖然援烏應該是聯邦政府的政策，但三黨有意見表示當選後會在州政府的能力範圍停止生產及運輸武器供烏。另外就是另選黨及莎拉‧瓦根克內希特聯盟均要求收緊德國的移民及接受申請政治庇護的政策。即使眼前州政府不能推動聯邦政府修法，但它們計劃當選後會抗拒收容聯邦政府安排要求州政府要接收的難民。

看來德國政治會更趨黨派間更大的爭議，並一步步迫使現政府即使不在任期內崩解下台，也無法再得到支持在下屆執政。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻