浙江低空經濟「首飛」

浙江首個低空經濟智慧社區近日落地寧波市，並舉辦無人機首飛儀式，未來無人機將執行空中配送任務，為居民生活帶來便利。首飛儀式上，一架軸距長1.2米的無人機從停機坪起飛，僅約10分鐘後，已從2.3公里外的商場咖啡店載回10杯咖啡，工作人員其後從無人機的保溫貨箱中取貨。