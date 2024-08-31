美資助研究 華人參與逾千專利

【本報綜合報道】中美1979年簽署《中美科技合作協定》，美國議員質疑助長中國軍事力量，竊取美國知識產權，目前正談判延續。英媒周四報道，美國政府機構資助研究項目自2010年起獲得專利中，超過1,000項由中國人參與，部分涉及生物技術和半導體等敏感領域。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇強調科技是開放事業，希望美國一些官員摒棄冷戰心態。

議員質疑助長中國科技突破 美國專利商標局數據顯示，從2010年到2024年第一季度授予至少部分由美國政府資助，且至少涉及一位居於中國發明者的專利為1,020項。當中包括197項製藥專利和154項生物科技專利，均屬中美兩國戰略產業。獲美國衞生及公共服務部資助的專利達356項，佔各政府機構最多。而美國國防部、能源部和大空總署（NASA）資助的專利分別為92、175和4項。

眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會今年6月向專利商標局查詢，美國資助是否導致中國獲得科技突破，局方本月提交上述數據。

委員會主席穆理納（John Moolenaar）指，美國納稅人資助過千專利被中國實體取得，當中近100項專利涉及美國國防部，令人震驚。美國國務院指仍與中國就協定保持溝通，致力於推動和保護美國在科技領域的利益。