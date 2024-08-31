英擬嚴推戶外禁煙 酒吧業憂損生意
【本報綜合報道】英國首相施紀賢周四證實，政府計劃未來引入更嚴厲禁煙措施，以減輕公營醫療壓力。計劃禁煙位置包括酒吧和餐廳外等公共場所，具體細節稍後確定。英國酒吧業警告，嚴厲禁煙措施可能導致部分店舖倒閉。
首相稱減醫療壓力
英國《太陽報》獲得文件顯示，政府正考慮在酒吧和餐廳的花園和露台、戶外運動場、兒童公園、醫院和大學附近的行人路禁煙，引起關注。施紀賢指，每年有8萬人死於吸煙，他希望英國轉向無煙環境，減少可預防疾病導致的死亡，減輕英國國家衞生事務局（NHS）和納稅人負擔。英國酒店業協會總裁尼科爾斯（Kate Nicholls）批評，戶外禁煙不僅影響酒吧和夜總會，更影響酒店、咖啡館和餐廳。
英國於2007年起禁止在酒吧、餐廳和大部分工作場所內吸煙，研究估計減少190萬名煙民，翌年住院人數減少1,200人。英國截至2022年約有640萬名煙民，佔成年人口約13%，較其他歐洲國家的18%至23%低，估計吸煙每年對公營醫療造成170億英鎊（約1,744億港元）損失。
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