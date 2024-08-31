英擬嚴推戶外禁煙 酒吧業憂損生意

首相稱減醫療壓力

英國《太陽報》獲得文件顯示，政府正考慮在酒吧和餐廳的花園和露台、戶外運動場、兒童公園、醫院和大學附近的行人路禁煙，引起關注。施紀賢指，每年有8萬人死於吸煙，他希望英國轉向無煙環境，減少可預防疾病導致的死亡，減輕英國國家衞生事務局（NHS）和納稅人負擔。英國酒店業協會總裁尼科爾斯（Kate Nicholls）批評，戶外禁煙不僅影響酒吧和夜總會，更影響酒店、咖啡館和餐廳。